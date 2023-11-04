Джош Гордон - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 46'
|Уолсолл
|0:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 77'
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|33'
|27.01.2024
|66' - 90'
|Уолсолл
|1:1
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|13.01.2024
|61' - 90'
|Стокпорт Каунти
|2:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|78' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)