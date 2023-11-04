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    Джош Гордон - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Гордон
    Команда Уолсолл
    Состав Основной
    Родной город Сток-он-Трент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 46' Уолсолл 0:3 Ньюпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 77' Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    33'
    27.01.2024 66' - 90' Уолсолл 1:1 Саттон Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    13.01.2024 61' - 90' Стокпорт Каунти 2:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    04.11.2023 78' -90' Порт Вейл (Сток-он-Трент) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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