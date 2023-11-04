Пауди О'Коннор - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Пауди
|Фамилия
|О'Коннор
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Пауди
|Фамилия
|О'Коннор
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|2:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|19'
|03.02.2024
|39' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Моркамб (Моркамб)