Энтони Скалли - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скалли
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скалли
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Флитвуд
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Портсмут
|0:3
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|1' -61'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|1:3
|Портсмут (Портсмут)
|30' 32'