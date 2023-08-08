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    Энтони Скалли - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Энтони
    Фамилия Скалли
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1999 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 Был в запасе Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 Был в запасе Флитвуд 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 29 тур
    13.01.2024 Был в запасе Портсмут 0:3 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2023 1' -61' Форест Грин (Нейлсворт) 1:3 Портсмут (Портсмут)
    30' 32'
    Россия
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