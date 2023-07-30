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    Жозеф Унгбо - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Жозеф
    Фамилия Унгбо
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 2000 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 90' - 90' Вехен 1:1 Нюрнберг Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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