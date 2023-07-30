Жозеф Унгбо - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Унгбо
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2000 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Унгбо
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2000 (24 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|90' -90'
|Вехен (Висбаден)
|1:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Санкт-Паули (Гамбург)
|5:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|23.09.2023
|72' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|2:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|15.09.2023
|68' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|02.09.2023
|55' -90'
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|3:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|06.08.2023
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|72'
|30.07.2023
|1' -67'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|51'