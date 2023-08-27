Якуб Покорны - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Покорны
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зноймо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Покорны
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зноймо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сигма
|13
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Сигма (Оломоуц)
|17.12.2023
|46' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|1:3
|Виктория (Пльзень)
|12.11.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|1:3
|Славия (Прага)
|15'
|04.11.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|28.10.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.10.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|07.10.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|4:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|66'
|30.09.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|0:3
|Баник (Острава)
|03.09.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:3
|Сигма (Оломоуц)
|56'
|27.08.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Слован (Либерец)
|65'
|20.08.2023
|1' -26'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|70'
|05.08.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Сигма (Оломоуц)