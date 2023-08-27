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    Якуб Покорны - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Покорны
    Команда Сигма
    Состав Основной
    Родной город Зноймо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Слован 1:0 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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