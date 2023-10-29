Ян Шейбал - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шейбал
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пардубице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шейбал
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пардубице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|66' - 90'
|Градец-Кралове
|1:2
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|80' 83' 82'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|5
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|66' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|80' 83' 82'
|16.12.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|13.12.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Слован (Либерец)
|09.12.2023
|63' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|5:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.11.2023
|80' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:0
|Карвина (Карвина)
|04.11.2023
|76' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|90'
|29.10.2023
|83' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Славия (Прага)