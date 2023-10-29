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    Ян Шейбал - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Шейбал
    Команда Богемианс 1905
    Состав Основной
    Родной город Пардубице
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1994 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 66' - 90' Градец-Кралове 1:2 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    80' 83' 82'
    Статистика по турнирам
    Россия
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