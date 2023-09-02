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    Даниэль Трубац - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Трубац
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1997 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Теплице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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