Даниэль Трубац - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Трубац
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Трубац
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|13
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|17.12.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|25.11.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.11.2023
|1' -85'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|6'
|04.11.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.10.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|22.10.2023
|1' -88'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Баник (Острава)
|07.10.2023
|1' -66'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|01.10.2023
|59' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Славия (Прага)
|02.09.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|27'
|19.08.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Спарта (Прага)
|06.08.2023
|1' -81'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|65'
|30.07.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|43'