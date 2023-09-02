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    Лукаш Чмелик - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Лукаш
    Фамилия Чмелик
    Команда Градец-Кралове
    Состав Основной
    Родной город Жилина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Градец-Кралове 1:2 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    62'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Градец-Кралове 9 2 1 1 0
    Динамо 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    62'
    16.12.2023 46' -90' Фастав (Злин) 4:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    13.12.2023 1' -69' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    4'
    09.12.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:3 Баник (Острава)
    25.11.2023 1' -67' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:1 Виктория (Пльзень)
    11.11.2023 1' -83' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:1 Слован (Либерец)
    04.11.2023 1' -89' Словацко (Угерске-Градиште) 0:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    28.10.2023 1' -83' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Теплице (Теплице)
    41'
    16.09.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 5:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    56'
    02.09.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    20.08.2023 1' -63' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:0 Богемианс 1905 (Прага)
    13.08.2023 46' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:5 Виктория (Пльзень)
    85'
    05.08.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 5:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    30.07.2023 1' -72' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:3 Славия (Прага)
    53' 40'
    Россия
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