Лукаш Чмелик - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Чмелик
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Чмелик
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:2
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|62'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Градец-Кралове
|9
|2
|1
|1
|0
|Динамо
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|62'
|16.12.2023
|46' -90'
|Фастав (Злин)
|4:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|13.12.2023
|1' -69'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4'
|09.12.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:3
|Баник (Острава)
|25.11.2023
|1' -67'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|11.11.2023
|1' -83'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Слован (Либерец)
|04.11.2023
|1' -89'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|28.10.2023
|1' -83'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|41'
|16.09.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|5:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|56'
|02.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|20.08.2023
|1' -63'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|13.08.2023
|46' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:5
|Виктория (Пльзень)
|85'
|05.08.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|30.07.2023
|1' -72'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:3
|Славия (Прага)
|53' 40'