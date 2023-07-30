Якуб Урбанец - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Урбанец
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Урбанец
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|78' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|17.12.2023
|71' -90'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|06.08.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|76'