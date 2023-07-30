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    Якуб Урбанец - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Якуб
    Фамилия Урбанец
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 1992 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 78' - 90' Теплице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теплице 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 78' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Фастав (Злин)
    17.12.2023 71' -90' Спарта (Прага) 2:1 Теплице (Теплице)
    06.08.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.07.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Теплице (Теплице)
    76'
    Россия
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