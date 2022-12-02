Андрей Понедельник - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Понедельник
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Понедельник
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)