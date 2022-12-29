Джек Берроуз - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Берроуз
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 2001 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Берроуз
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|63' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|90' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|63' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|21.01.2023
|66' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|90' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|1' -59'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|64'
|17.12.2022
|1' -82'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|78' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|1' -75'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|85' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)