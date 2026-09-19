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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Данди Юнайтед
Жордан Амисса
Статистика
€ 150 тыс
Жордан Амисса - статистика
Данди Юнайтед
2 августа 2001 (25)
#30 | Вратарь
198 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
0 : 3
19.09.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
05.09.2026
Фалкирк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
1 : 1
22.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 1
14.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
10.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
1 : 3
03.05.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 0
26.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
3 : 2
12.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
05.04.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хартс
2 : 0
15.03.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Росс Каунти
1 : 0
01.03.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
4 : 0
02.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
Был в запасе
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