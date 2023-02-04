Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яхья Аттиат-Алла - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Яхья
    Фамилия Аттиат-Алла
    Команда Уидад Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Сафи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 марта 1995 (28 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уидад Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 1' -90' Уидад Атлетик (Касабланка) 1:1
    (3:5)п    		 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    201'
    • Читайте нас: 
    11