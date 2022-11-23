Валид Чеддира - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Чеддира
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Чеддира
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марокко
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|Был в запасе
|Хорватия
|2:1
|Марокко
|10.12.2022
|65' -90'
|Марокко
|1:0
|Португалия
|90' 90'
|06.12.2022
|82' -90'
|Марокко
|0:0
(3:0)п
|Испания
|01.12.2022
|Был в запасе
|Канада
|1:2
|Марокко
|27.11.2022
|Был в запасе
|Бельгия
|0:2
|Марокко
|23.11.2022
|Был в запасе
|Марокко
|0:0
|Хорватия