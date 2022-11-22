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    Рияд Шарахили - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Рияд
    Фамилия Шарахили
    Команда Абха
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 37' -90' Саудовская Аравия 1:2 Мексика
    22.11.2022 Был в запасе Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
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