Рияд Шарахили - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Рияд
|Фамилия
|Шарахили
|Команда
|Абха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Рияд
|Фамилия
|Шарахили
|Команда
|Абха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|37' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|22.11.2022
|Был в запасе
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия