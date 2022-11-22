Хайтам Асири - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Хайтам
|Фамилия
|Асири
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Имя
|Хайтам
|Фамилия
|Асири
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|26.11.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|88' -90'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия