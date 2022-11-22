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    Абдулелла Аль-Малки - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Абдулелла
    Фамилия Аль-Малки
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1994 (28 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 1' -90' Польша 2:0 Саудовская Аравия
    22.11.2022 1' -90' Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
    67'
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