Абдулелла Аль-Малки - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Абдулелла
|Фамилия
|Аль-Малки
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Абдулелла
|Фамилия
|Аль-Малки
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|1' -90'
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|1' -90'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия
|67'