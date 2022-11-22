Абдулла Маду - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Маду
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Маду
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|46' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|81'
|26.11.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|Был в запасе
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия