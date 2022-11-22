Султан Аль-Ганнам - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Султан
|Фамилия
|Аль-Ганнам
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Султан
|Фамилия
|Аль-Ганнам
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -88'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|26.11.2022
|65' -90'
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|78' -90'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия