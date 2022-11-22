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    Султан Аль-Ганнам - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Султан
    Фамилия Аль-Ганнам
    Команда Аль-Наср
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 1' -88' Саудовская Аравия 1:2 Мексика
    26.11.2022 65' -90' Польша 2:0 Саудовская Аравия
    22.11.2022 78' -90' Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
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