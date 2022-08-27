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    Фелипе Родригес - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Родригес
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Родной город Диадема
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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