Фелипе Родригес - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Диадема
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Диадема
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|23.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|09.11.2022
|58' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|29.10.2022
|76' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|01.10.2022
|1' -46'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)
|23.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)