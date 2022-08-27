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    Евгений Павлюк - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Павлюк
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:3 Заря (Луганск)
    23.11.2022 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:2 Ворскла (Полтава)
    19.11.2022 1' -90' Колос (Ковалевка) 1:2 Ворскла (Полтава)
    13.11.2022 38' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Ворскла (Полтава)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    08.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    03.09.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Ворскла (Полтава)
    27.08.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
    23.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Ворскла (Полтава)
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