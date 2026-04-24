Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Тимур Пузанков - статистика

Колос
4 марта 2003 (23)
#38 | Вратарь
194 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Колос
2 : 0
24.04.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Колос
1 : 0
18.04.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 0
04.04.2026
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Верес
0 : 1
22.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
1 : 1
15.03.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Эпицентр
4 : 0
07.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Карпаты
0 : 1
01.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Колос
0 : 2
22.02.2026
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
1 : 1
13.12.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
22.11.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ
1 : 0
19.10.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
1 : 0
28.09.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
20.09.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 0
30.08.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 1
16.08.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Полесье
0 : 1
10.08.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Колос
2 : 1
01.08.2025
Кривбасс
Был в запасе
Главные новости
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
9
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+