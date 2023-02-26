Самуэль Пьетт - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Пьетт
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Пьетт
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 72'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|57'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -72'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|57'
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)