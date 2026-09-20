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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Самуэль Пьетт
Статистика
€ 600 тыс
Самуэль Пьетт - статистика
Монреаль
12 ноября 1994 (31)
#6 | Полузащитник
171 см
Канада
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
84'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 76'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 69'
29'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
84'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 76'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 69'
29'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 59'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
85' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 60'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
1' - 46'
36'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
35' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
1' - 86'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
1' - 59'
20'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 70'
63'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 78'
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
74' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
58' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
81' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
1' - 46'
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