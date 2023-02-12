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    Даниэль Барни - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Барни
    Команда Хартс оф Оук
    Состав Основной
    Родной город Кумаси
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 2001 (21 год)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 Был в запасе Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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