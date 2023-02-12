Даниэль Барни - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Барни
|Команда
|Хартс оф Оук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Барни
|Команда
|Хартс оф Оук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч