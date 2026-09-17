Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Лукас Африко - статистика

Кайрат
5 февраля 1995 (31), Сан-Паулу
#44 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Каспий
0 : 3
05.09.2026
Кайрат
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайрат
12
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Каспий
0 : 3
05.09.2026
Кайрат
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
26.07.2026
Ордабасы
1' - 90'
47'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
2 : 1
28.05.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайрат
0 : 0
23.05.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
06.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Иртыш
0 : 1
02.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
11.04.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
05.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Жетысу
0 : 0
21.03.2026
Кайрат
1' - 90'
60'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
1 : 0
16.03.2026
Актобе
1' - 90'
37'
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+