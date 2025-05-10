Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Рикардинью - статистика

Хуарес
6 августа 1998 (28)
#21 | Нападающий
168 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санта-Клара
28
7
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 1
10.05.2025
Фамаликан
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
1 : 1
03.05.2025
Санта-Клара
1' - 81'
6'
Португалия. Примейра, 31 тур
Санта-Клара
2 : 0
26.04.2025
Арука
1' - 72'
4, 37'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
1 : 1
18.04.2025
Санта-Клара
46' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Санта-Клара
0 : 1
12.04.2025
Спортинг
81' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
05.04.2025
Санта-Клара
70' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
1 : 0
30.03.2025
Насьональ
1' - 81'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
0 : 1
15.03.2025
Санта-Клара
65' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
1 : 1
09.03.2025
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Боавишта
1 : 0
02.03.2025
Санта-Клара
1' - 69'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 0
23.02.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Санта-Клара
0 : 1
15.02.2025
Бенфика
1' - 87'
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
1' - 83'
51'
Португалия. Примейра, 20 тур
Санта-Клара
2 : 1
01.02.2025
Каза Пиа
54' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
1 : 1
26.01.2025
Санта-Клара
69' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Санта-Клара
2 : 3
18.01.2025
Эшторил
69' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
75' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 2
30.12.2024
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 0
10.11.2024
Витория Гимараеш
46' - 90'
80'
81'
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
2 : 0
04.11.2024
Санта-Клара
70' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 1
25.10.2024
Жил Висенте
64' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 0
05.10.2024
Санта-Клара
76' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
46' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
60' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
0 : 2
24.08.2024
Санта-Клара
63' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
0 : 2
16.08.2024
Порту
68' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 4
11.08.2024
Санта-Клара
71' - 90'
74'
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+