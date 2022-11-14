Назар Волошин - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Назар
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Волошин
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Назар
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Волошин
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|73'