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    Назар Волошин - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Назар
    Отчество Игоревич
    Фамилия Волошин
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    73'
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