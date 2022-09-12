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    Назарий Воробчак - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Назарий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Воробчак
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 марта 2000 (22 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 1' - 85' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    31'
    Статистика по турнирам
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