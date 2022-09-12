Назарий Воробчак - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Назарий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Воробчак
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Назарий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Воробчак
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|11
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -85'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|31'
|27.11.2022
|1' -88'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|90'
|14.11.2022
|1' -75'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|1' -83'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|62'
|29.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)