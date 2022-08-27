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    Андрей Якимов - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Якимов
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    14.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    22.10.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:0 Львов (Львов)
    18.10.2022 70' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    11.09.2022 46' -90' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    27.08.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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