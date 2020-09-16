Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Михаил Щетинин
Статистика
€ 350 тыс
Михаил Щетинин - статистика
Локомотив
8 июля 2005 (21), Курск
#88 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Беларусь. Высшая лига 2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. МФЛ 2024
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
1' - 45'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 46'
Главные новости
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
23:40
3
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
23:23
Видео
Ибрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+