Михаил Щетинин - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|27.11.2022
|88' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)