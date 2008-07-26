Александр Шагойко - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шагойко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шагойко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2009
|46' -80'
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|04.04.2009
|88' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2009
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|02.11.2008
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.10.2008
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|23.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|15.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|09.08.2008
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|02.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|26.07.2008
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|19.07.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Металлург (Запорожье)