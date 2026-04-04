Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Максим Тарасенко - статистика

Рубин Я
7 октября 2002 (23)
#22 | Защитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин Я
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
ПСК
3 : 1
23.05.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Рубин Я
5 : 2
16.05.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Рубин Я
1 : 0
08.05.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
3 : 0
02.05.2026
Заря Луганск РФ
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Ростов-2
1 : 0
25.04.2026
Рубин Я
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Рубин Я
1 : 1
18.04.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Главные новости
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
23:14
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
1
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
15
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+