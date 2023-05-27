Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Ян Ольшовски - статистика

Боруссия М
18 ноября 2001 (24)
#23 | Вратарь
184 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
2 : 0
27.05.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 2
21.05.2023
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
5 : 2
13.05.2023
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
2 : 0
06.05.2023
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
2 : 1
29.04.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
0 : 1
23.04.2023
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.04.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
2 : 0
09.04.2023
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
0 : 0
02.04.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
3 : 2
18.02.2023
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
4 : 1
12.02.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
0 : 0
04.02.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.01.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 0
25.01.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 3
22.01.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
4 : 2
11.11.2022
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
2 : 1
08.11.2022
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
3 : 1
04.11.2022
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 1
30.10.2022
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 3
22.10.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
3 : 0
17.09.2022
РБ Лейпциг
Был в запасе
Главные новости
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
14
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+