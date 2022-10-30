Ян Ольшовски - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Ольшовски
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Ольшовски
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|3:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Герта
|4:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Бавария (Мюнхен)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|4:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:4
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|11.11.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|08.11.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)