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    Ян Ольшовски - статистика

    #41 | Вратарь
    Имя Ян
    Фамилия Ольшовски
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 ноября 2001 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Боруссия 3:2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Герта 4:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    12.02.2023 Был в запасе Герта (Берлин) 4:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.02.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    28.01.2023 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:4 Боруссия (Менхенгладбах)
    25.01.2023 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.01.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:3 Байер (Леверкузен)
    11.11.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    08.11.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.11.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30.10.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.10.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    17.09.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
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