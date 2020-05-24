Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Остап Притула - статистика

Рух
24 июня 2000 (26), Львов
#10 | Полузащитник
174 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
27
1/-1
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
1' - 90'
21'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
3 : 0
19.04.2026
Рух
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
1' - 88'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
1' - 84'
53'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
1' - 88'
76'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
46' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
1' - 59'
31'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
1' - 62'
36'
36'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
1' - 86'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
1' - 90'
77'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
46' - 90'
75'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
39' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
1' - 60'
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
3
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
11
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+