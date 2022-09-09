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    Остап Притула - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Остап
    Отчество Игоревич
    Фамилия Притула
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 2000 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 79' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 79' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    28.11.2022 1' -27' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    14.11.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 87' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 67' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    09.10.2022 64' -90' Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    30.09.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    02.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.08.2022 Был в запасе Колос (Ковалевка) 2:0 Рух (Львов)
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