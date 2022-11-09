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    Мелкаму Фрауендорф - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Мелкаму
    Фамилия Фрауендорф
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 2004 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -66' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
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