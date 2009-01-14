Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лоренцо Стовини - статистика

    Защитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Стовини
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Флоренция
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Катания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Катания (Катания)
    • Читайте нас: 
    11