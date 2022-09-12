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    Иван Головкин - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Николаевич
    Фамилия Головкин
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 2000 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ингулец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:2 Ингулец (Петрово)
    26.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    21.11.2022 90' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    17.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Динамо (Киев)
    13.11.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Ингулец (Петрово)
    08.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Заря (Луганск)
    05.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Ингулец (Петрово)
    07.10.2022 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:0 Ингулец (Петрово)
    01.10.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 0:1 Ворскла (Полтава)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
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