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    Максим Смиян - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Александрович
    Фамилия Смиян
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 6 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:3 Заря (Луганск)
    27.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    18.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 4:1 Александрия (Александрия)
    13.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:2 Заря (Луганск)
    08.11.2022 69' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Заря (Луганск)
    05.11.2022 59' -90' Заря (Луганск) 3:2 Металлист (Харьков)
    72'
    28.10.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Заря (Луганск)
    23.10.2022 88' -90' Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    09.10.2022 65' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:0 Заря (Луганск)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    27.08.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
    23.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Ворскла (Полтава)
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