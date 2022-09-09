Максим Смиян - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смиян
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смиян
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|18.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|08.11.2022
|69' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|05.11.2022
|59' -90'
|Заря (Луганск)
|3:2
|Металлист (Харьков)
|72'
|28.10.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|88' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|09.10.2022
|65' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Заря (Луганск)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)