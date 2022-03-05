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    Касымжан Таипов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Касымжан
    Фамилия Таипов
    Команда Туран
    Состав Основной
    Родной город Алматы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Туран 1 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2022 89' -90' Туран (Туркестан) 0:0 Тараз (Тараз)
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