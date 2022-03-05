Касымжан Таипов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Касымжан
|Фамилия
|Таипов
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Касымжан
|Фамилия
|Таипов
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Туран
|1
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2022
|89' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:0
|Тараз (Тараз)