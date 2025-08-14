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Темур Чогадзе
Статистика
Темур Чогадзе - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1998 (28), Батуми
#9 | Нападающий
177 см
Грузия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Казахстан. Премьер-лига 2024
Узбекистан. Суперлига 2024
Казахстан. Премьер-лига 2023
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Казахстан. Премьер-лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кауно Жальгирис
6
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
1' - 45'
24'
45'
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
1' - 81'
42'
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
1 : 2
31.07.2025
Кауно Жальгирис
1' - 75'
38'
Лига конференций, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
24.07.2025
Валюр
1' - 61'
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
1 : 1
17.07.2025
Кауно Жальгирис
1' - 82'
Лига конференций, 1 раунд
Кауно Жальгирис
3 : 0
10.07.2025
Пенибонт
1' - 76'
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