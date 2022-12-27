Волке Янссенс - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Волке
|Фамилия
|Янссенс
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Волке
|Фамилия
|Янссенс
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|68' - 90'
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|76' - 90'
|Шарлеруа
|1:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|42' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|24
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|68' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|26.02.2023
|76' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.02.2023
|42' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|28.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|89'
|22.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|87'
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|26'
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|05.11.2022
|1' -56'
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|54'
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|15.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.10.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|76'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2022
|1' -29'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|8'
|09.09.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|89'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)