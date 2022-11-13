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    Йоан Катлин - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Йоан
    Фамилия Катлин
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 69' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 89' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    12.02.2023 1' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 1' - 90' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
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