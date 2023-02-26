Кори Бурк - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Кори
|Фамилия
|Бурк
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кори
|Фамилия
|Бурк
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|53' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|68' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)