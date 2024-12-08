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Кори Бурк
Статистика
Кори Бурк - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1991 (34), Кингстон
#7 | Нападающий
193 см
Ямайка
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
20
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, Финал
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.12.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
США. МЛС, 1/2 финала
Орландо Сити
0 : 1
01.12.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
90' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
04.11.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
0 : 1
30.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 5
29.09.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
22.09.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
88' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
08.09.2024
Канзаc Сити
1' - 58'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
01.09.2024
Филадельфия Юнион
61' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
25.08.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
78' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
21.07.2024
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
18.07.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
1 : 1
14.07.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
83' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
07.07.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
30.06.2024
Ди Си Юнайтед
59' - 90'
70'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
23.06.2024
Торонто
87' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Монреаль
2 : 2
20.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
66' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
16.06.2024
Нэшвилл
73' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
09.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
74' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
02.06.2024
Орландо Сити
81' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
30.05.2024
Шарлотт
88' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
19.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
78' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
16.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
90'
США. МЛС, 16 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
12.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
28.04.2024
Ванкувер Уайткепс
90' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Коламбус
3 : 0
17.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
58' - 90'
68'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
10.03.2024
Даллас
69' - 90'
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