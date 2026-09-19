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Лига 1 2025/2026
Команды
Лион
Эрнест Нуама
Статистика
€ 10 млн
Эрнест Нуама - статистика
Лион
1 ноября 2003 (22)
#7 | Нападающий
178 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
1' - 73'
7, 30'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 87'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 67'
53'
28'
Статистика по турнирам
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Франция. Лига 1 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
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Лион
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 62'
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
1' - 75'
Лига чемпионов, 3 раунд
Лион
3 : 0
11.08.2026
Спарта
1' - 76'
20'
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
2 : 1
04.08.2026
Лион
76' - 90'
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