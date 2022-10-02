Саэвар Атли Магнуссон - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Саэвар Атли
|Фамилия
|Магнуссон
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Саэвар Атли
|Фамилия
|Магнуссон
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|56'
|26.02.2023
|1' - 74'
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|27'
|19.02.2023
|1' - 83'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|15
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|56'
|26.02.2023
|1' -74'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|27'
|19.02.2023
|1' -83'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|12.11.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|63' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|21.10.2022
|1' -46'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.10.2022
|61' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|76'
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|82' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|88'
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|28.08.2022
|83' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|55' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|88'
|01.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|81' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|68' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)