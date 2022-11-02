Сергей Смородский - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Смородский
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Смородский
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)