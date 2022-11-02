Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Смородский - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Смородский
    Команда Динамо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Вл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
    • Читайте нас: 
    11