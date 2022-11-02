Игнат Полищук - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Полищук
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Полищук
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|81' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)