Рауф Новрузов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Рауф
|Отчество
|Эльзбарович
|Фамилия
|Новрузов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Рауф
|Отчество
|Эльзбарович
|Фамилия
|Новрузов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)