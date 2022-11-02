Георгий Тулушев - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Тулушев
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|163
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Тулушев
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|163
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)