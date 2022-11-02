Даут Когония - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Даут
|Отчество
|Анзорович
|Фамилия
|Когония
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Даут
|Отчество
|Анзорович
|Фамилия
|Когония
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|78' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)